Al Twiggy il sabato sera è anni ’50

Serata anni ’50 al Twiggy Caffè di Varese. L’appuntamento è per sabato sera (27 gennaio), dalle 21.

Una serata che vi condurrà in un percorso negli Stati Uniti del secondo ‘900, dalla nascita del Rock’N’Roll e Boogie Woogie negli anni ’40-’50, all’arrivo della Street Art con i suoi graffiti.

Nel locale si potrà trovare infatti, la mostra di El Pirata, il vintage market di “La Moda Nel Tempo”. Alle 22 lezione gratuita per muovere i primi passi di Boogie Woogie della TDS The Dance School. Dalle 22.30 invece concerto Rock’N’Roll dei The Goose Bumps. Il dress code consigliato è avviamento quello anni ’50.

La band

The Goose Bumps nascono nel 2013 dall’idea comune di 4 ragazzi della provincia di Milano di proporre dal vivo uno show selvaggio di brani originali, ma che si ispiri fortemente alla tradizione Rockabilly e Rock’n’Roll degli anni ’50. Nel 2015 esce il primo lavoro discografico della band dal titolo “Tremendous Rock’n’Roll”, che li porta a girare in lungo e in largo il nord Italia e la Svizzera, calcando anche alcuni dei palchi dei festival e dei live club più importanti. Dopo quasi 300 concerti in meno di 5 anni la voglia di infiammare i palchi dei 4 non accenna minimamente a calare.