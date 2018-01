Al via la seconda giornata ecologica, “chi vuole si unisca”

L’organizzazione parte anche da Facebook e la squadra è sempre più grande. Domenica 28 gennaio si terrà la seconda giornata ecologia a Besozzo e tutti i cittadini volonterosi sono chiamati a fare squadre per pulire i sentieri del paese.

Un’iniziativa partita qualche tempo e organizzata dai gruppi “sei di Besozzo se…”, “sei di Bogno se…” e “Giovani per Besozzo”, con il sostegno e il patrocinio del comune che scrivono “tutti coloro che vedono questo post possono unirsi”. Ieri sera si è tenuta una riunione operativa che li ha visti seduti intorno ad un tavolo con altre realtà del territorio, oltre al vicesindaco Gianluca Coghetto e la consigliera Francesca Pianese.

La giornata avrà inizio alle 10 e il ritrovo è davanti a Palazzo Comunale per poi spostarsi tutti insieme nei sentieri di Castelletto di Bogno. Il Comune metterà a disposizione i mezzi e gli attrezzi per pulire i sentieri in sicurezza e dopo la mattinata, dedicata alle pulizie, ci sarà un piccolo rinfresco per i volontari. Alle 14 appuntamento per i più piccoli al parco di Via Milano con tante attività.