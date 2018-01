Al via i lavori in piazza Vittorio Emanuele II. Da lunedì nuova viabilità

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio comunica che, a partire da lunedì 22 gennaio, inizieranno i lavori mirati alla conclusione della riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II, con conseguenti modifiche della viabilità, come da planimetria allegata.

In particolare sono istituiti il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Emanuele II, nel tratto da via Mons. Borroni a via Marliani con le conseguenti direzioni obbligatorie; oltre al doppio senso di circolazione e il divieto di transito (escluso residenti) in via Marliani, con ingresso e uscita consentiti da via Montebello.

La riqualificazione prevede la realizzazione di uno spazio pubblico pedonale, nel tratto antistante la Biblioteca comunale e Palazzo Marliani Cicogna che ospita le Civiche raccolte d’arte.