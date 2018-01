Alberi pericolanti, abbattimenti (e ripiantumazioni) a Villa Augusta

Sono al lavoro da giorni i tecnici dell’assessorato all’ambiente di Varese, intorno alle piante del parco di villa Augusta: prima del weekend per abbattere due piante – un abete rosso e un cedro – che non erano più stabili.

I due alberi pericolanti erano in posizioni pericolose: uno ai bordi del parco, tra villa Augusta e la strada, più precisamente via san Giusto. L’altro invece confinava con la zona attrezzata per i bambini, molto frequentata per via delle vicinissime scuole.

Per due alberi che si abbattono, però, una decina ne verrà ripiantata: sono parte degli alberi che un’azienda, con l’associazione Marevivo, ha regalato pubblicamente al comune tempo fa.

I lavori di piantumazione, iniziati nella mattina del 29 gennaio

I lavori per la piantumazione sono già iniziati questa mattina, lunedì 29 gennaio: la maggior parte di loro sarà posizionata nell’area adesso solo a prato, di fronte alla scuola elementare Parini.