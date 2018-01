Alfieri a Bersani: “Abbiamo cercato l’accordo da sempre”

«Bersani sa benissimo che è dall’estate che cerchiamo di costruire un accordo, ben prima che nascesse LeU. Allora il problema, per i suoi dirigenti sul territorio, era che avevamo troppa fretta, che volevamo fare le primarie non oltre i primi di dicembre. Ora, invece, ci saremmo svegliati tardi. La verità è che in Lombardia abbiamo a portata di mano la possibilità di sconfiggere la Lega che parla di razza e si accompagna con gli estremisti di destra di tutta Europa e che Liberi e Uguali ha fatto una scelta incomprensibile rompendo l’unità del centrosinistra».

Il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri in merito alle dichiarazioni di Pierluigi Bersani sul mancato accordo tra LeU e il centrosinistra in Regione Lombardia.