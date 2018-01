Alieni: comincia venerdì il ciclo di conferenze a Villa Mirabello

Ricomincia da venerdì 19 gennaio il ciclo di conferenze tematiche, che ha accompagnato anche le mostre scientifico-divulgative che hanno preceduto “Alieni” negli anni scorsi. Leggi anche Varese - La mostra sugli “alieni” rilancia: conferenze e audioguide

- La mostra sugli “alieni” rilancia: conferenze e audioguide Varese - Mostra Alieni, le parole degli esperti

- Mostra Alieni, le parole degli esperti Varese - Gamberi e procioni, gli alieni che ci invadono

- Gamberi e procioni, gli alieni che ci invadono Varese - Piante e animali alieni in mostra a Villa Mirabello

- Piante e animali alieni in mostra a Villa Mirabello Varese - Alieni, la conquista dell’Italia da parte di piante e animali

- Alieni, la conquista dell’Italia da parte di piante e animali Varese - “Come l’uomo influenza la fauna”: incontro ai Musei civici

Comincia il professor Adriano Martinoli, zoologo dell’ateneo insubre e referente scientifico della mostra, con una serata dal titolo “Gli strani fenomeni del mondo animale: tornati, arrivati, introdotti. Come l’uomo influenza la fauna (e la fauna l’uomo…)”, che racconta come non tutti i fenomeni che accadono in natura e riguardano le specie animali avvengono perché l’uomo “ci ha messo lo zampino”: per fortuna le zoocenosi (le comunità di animali NdR) mantengono molte delle loro libertà “adattative”. Ma quando accade che l’uomo vuole, direttamente o indirettamente, dirigere le danze, i risultati spesso sono catastrofici…

Le conferenze, ad ingresso libero e gratuito, si svolgeranno ogni venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 nella Sala Risorgimentale dei Musei Civici. vedranno succedersi relatori dal mondo delle scienze naturali, della medicina, della divulgazione scientifica ma anche dell’arte e della storia. Una ricca presenza di relatori che metteranno a disposizione del pubblico le loro esperienze con grande leggerezza, con coinvolgimento e con aneddoti divertenti nell’ottica di favorire una divulgazione appassionata ed appassionante sui temi proposti.

IL PROGRAMMA DELLE CONFERENZE FINO A MARZO

Venerdì 19 gennaio

Adriano Martinoli, Università degli Studi dell’Insubria

Gli strani fenomeni del mondo animale: tornati, arrivati, introdotti. Come l’uomo influenza la fauna (e la fauna l’uomo…)

Venerdì 26 gennaio

Bruno Cerabolini, Università degli Studi dell’Insubria

Gli strani fenomeni del mondo vegetale: tornate, arrivate, introdotte. Come l’uomo influenza la flora (e la flora l’uomo…)

Venerdì 2 febbraio

Francesco Tomasinelli e Marco Colombo, fotografi naturalisti

Sulle tracce degli “Alieni”… Dietro le quinte della mostra

Venerdì 9 febbraio

Giuseppe Armocida, Università degli Studi dell’Insubria

Alieni o alienati?

Venerdì 16 febbraio

Alessio Martinoli, Università degli Studi dell’Insubria

Dal pomodoro al pollo: alieni a tavola

Venerdì 23 febbraio

Serena Contini, Comune di Varese

“Wunderkammern” o camere delle meraviglie: il raro, il prezioso, lo stupore nelle collezioni europee dell’età moderna

Venerdì 2 marzo

Silvio Renesto, Università degli Studi dell’Insubria

Convergenze evolutive, invasioni aliene e cambiamento climatico: il Grande Interscambio Americano

Venerdì 9 marzo

Andrea Bellati, divulgatore scientifico

Space Invaders, storie di piante ed animali dell’altro mondo

Venerdì 16 marzo

Antonio Orecchia, Università degli Studi dell’Insubria

La percezione dei temi ambientali nell’opinione pubblica: la storia dei movimenti ambientalisti, alieni della politica?

Venerdì 23 marzo

Andrea Galimberti, Università degli Studi di Milano -Bicocca

Enigmi tassonomici sulla scena dell’invasione: l’importanza dell’analisi genetica nello studio delle invasioni

MAGGIORI INFO www.uninsubria.it/alieni alieni@uninsubria.it 0332 421540

PER VISITARE LA MOSTRA Dal martedì alla domenica (9.30-12.30 e 14.00-18.00), pagando il titolo d’ingresso al museo (4 € adulti, 2 € 7-25 anni, gratuito aventi diritto)

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria della mostra all’indirizzo alieni@uninsubria.it o al numero0332 421540.

www.uninsubria.it/alieni