Alla Location Camponovo, storie e burattini con Chicco e Betty Colombo

Alla Location Camponovo continuano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli durante le festività natalizie. I bambini potranno infatti passare momenti di gioco e intrattenimento con Chicco e Betty Colombo. Oltre alla mostra, visibile fino al 6 gennaio ad ingresso libero, con animazioni per grandi e piccini gli eventi sono in programma per mercoledì 3 gennaio, alle 15 con lo spettacolo “La bambola e l’orologio”, alle 15.

Venerdì 5 gennaio si continua alle 15 con lo spettacolo, laboratorio “Il bambino Angelo” mentre il 6, in occasione dell’Epifania si terrà lo spettacolo, laboratorio “I bambini della Befana”.

La partecipazione è gratuita, prenotazione allo 393 3315016 oppure via mail a arteatrovarese@gmail.com.