Alla Whirlpool sciopero solidale per la Embraco

I lavoratori della Whirlpool di Cassinetta di Biandronno sciopereranno per un’ora nella giornata di oggi, venerdì 12 gennaio, in solidarietà con i lavoratori della Embraco Riva di Chieri (Torino), stabilimento del Gruppo Whirlpool dove lavorano 500 dipendenti la cui chiusura è stata annunciata nei giorni scorsi.

la rsu di Whirlpool, da sinistra: Tiziano Franceschetti (Fim Cisl), Matteo Berardi (Fiom Cgil) e Chiara Cola (Uilm)

Lo sciopero generale per tutti i lavoratori del sito di Cassinetta sarà effettuato sull’ultima ora di ogni turno. La decisione è stata presa unitariamente dalla rsu della Whirlpool di Cassinetta che scrive: «Chiediamo alla Whirlpool Corporation di attivarsi con la società Embraco per aprire un confronto e trovare un dialogo costruttivo per non disperdere il patrimonio industriale italiano, soprattutto nel territorio piemontese, ritirando quindi i licenziamenti».