All’Istituto Dalla Chiesa la prima “Giornata delle opportunità”

Si è svolta mercoledì 24 gennaio all’Istituto Superiore “Dalla Chiesa” di Sesto Calende la prima edizione della “Giornata delle opportunità” organizzata per far conoscere agli studenti delle classi quinte alcune delle possibili strade da percorrere per essere protagonisti del proprio futuro.

«La formula sperimentata in questa prima edizione prevede che l’informazione assuma la forma accattivante di “laboratori di orientamento”, brevi atelier a scelta degli studenti, sulle tematiche delle esperienze post diploma all’estero, degli ITS (Istituti Tecnici superiori), dei percorsi volontariato sociale e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale: opportunità alternative rispetto alle tradizionali scelte universitarie, ricche di sfide e di novità».

La giornata è stata organizzata dalla Coop. Soc. “L’Aquilone” e dall’ufficio di Piano del Comune di Sesto Calende, in collaborazione con l’Istituto Superiore, nell’ambito delle azioni del progetto “Giovani di Valore” : imprese, giovani e territorio in sinergia per favorire lo sviluppo di talenti e di nuove competenze, la responsabilità sociale, la progettazione innovativa di idee.

«Un bell’esempio di collaborazione fra realtà che operano sul territorio in grado di fare rete per favorire le scelte dei ragazzi e lo sviluppo di nuove professionalità».