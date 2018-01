Alunni in piazza per commemorare le vittime dell’Olocausto

Studenti in piazza per commemorare le vittime dell’Olocausto. Un centinaio di alunni, accompagnati dai loro professori, questa mattina (30 gennaio) si sono radunati sul lungolago per presentare delle letture preparate in occasione del “Giorno della Memoria”. Un lavoro svolto dalle classi terze dell’istituto Professor Monteggia che stamattina è stato presentato anche alla cittadinanza.

Radunati in cerchio, i ragazzi hanno letto a turno dei brani tratti dal libro “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman. «Insieme a loro abbiamo scelto e commentato i passaggi che più li avevano colpiti – spiega l’insegnante Chiara Colnaghi-. Ogni classe ha poi lavorato su un testo e l’ha presentato alle altre. L’importanza di questo lavoro è il messaggio che porta con sé, quello dell’amicizia che va oltre i pregiudizi e le malvagità». La rappresentazione è durata circa due ore ed è stata accompagnata anche da momenti musicali.

Al progetto hanno lavorato anche gli insegnanti Paola Bevilacqua, Tamara Coscia, Laura Vignati, Laura Passetti, Antonio Cassarino.