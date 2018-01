Amici della Terra: «Subito un incontro con la Regione sulla Arcisate Stabio»

(foto di Luca Leone)

All’indomani dell’avvio effettivo del servizio sulla nuova linea, l’Associazione Amici della Terra di Varese torna alla carica con Regione Lombardia sulla ferrovia Arcisate Stabio, con un lettera indirizzata ad Aldo Colombo, dirigente dell’Unità organizzativa infrastrutture ferroviarie.

«E’ stata inaugurata la ferrovia Arcisate Stabio e noi diciamo “assolutamente bene!”, ma non è mai stata data risposta alla lettera precedentemente inviata, e ciò è davvero disarmante – scrive il presidente Arturo Bortoluzzi – La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione dei politici, mentre noi non siamo stati neppure invitati a partecipare».

Ma il vero nocciolo della questione non è il mancato invito: «Le tematiche ambientali da noi poste rimangono ancora in essere – conclude la lettera – Chiediamo che si convochi in brevissimo tempo una riunione perché possa essere fatto il punto della situazione elencando le opere da farsi e le modalità di azione per la loro risoluzione».