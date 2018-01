Animali negli uffici pubblici? “Facciamolo anche noi”

Lavorare con il proprio cane sdraiato sotto la scrivania si può fare, almeno a Genova. Perchè è da qui che sta partendo questa piccola grande rivoluzione per i dipendenti pubblici ma che il consigliere provinciale Luca Paris vorrebbe importare da subito anche in provincia di Varese.

Nel capoluogo ligure è stato l’assessore Elisa Serafini, con una serie di nuove regole interne, a consentire ai dipendenti dell’ufficio cultura di portare il proprio animale domestico in ufficio. «Portare il proprio cane nel posto di lavoro migliora il clima tra colleghi e induce le persone a non correre a casa per portar fuori il cane» ha detto l’assessore all’ANSA, precisando comunque che «il cane non deve creare disagio: se c’è qualcuno che ha paura o è allergico, il cane non entra».

Ma questa pratica genovese potrebbe presto arrivare anche in provincia. Luca Paris ha infatti scritto una lettera aperta a tutti i sindaci del varesotto per raccontar loro il provvedimento e invitare i primi cittadini ad adottarlo anche qui. Ecco il testo della sua lettera