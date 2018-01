Anpi, tutte le iniziative sul Giorno della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria 2018 il segretario della sezione A.N.P.I.

Gavirate-Besozzo, Giovanni Migliore, comunica gli “Appuntamenti per non dimenticare”.

Mercoledì 24 gennaio 2018 – Scuola Primaria “ Risorgimento” di Gavirate, testimonianza del Presidente della sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo, Cesare Sgherbini, agli alunni di IV e V.

Giovedì 25 gennaio 2018 – Scuola primaria San Benedetto di Voltorre, testimonianza di Stella Bolaffi Benuzzi,autrice del libro La balma delle streghe (Editore Giuntina).

Venerdì 26 gennaio 2018 – Cinema Garden Gavirate, proiezione del film Il viaggio di Fanny per le classi IV e V della Scuola primaria San Benedetto di Voltorre; classi I, II e III della Scuola secondaria Giosuè Carducci di Gavirate.

Sabato 27 gennaio 2018 ore 10.30 presso Largo “Deportati nei campi di sterminio” (antistante il piazzale delle Ferrovie Nord), Gavirate, deposizione corona commemorativa; a seguire, presso la saletta della Coop. Casa del Popolo di Gavirate (via Gerli Arioli), Riflessioni sulla Shoah, contro la tirannide, contro i genocidi, a cura degli studenti della V D Liceo Scientifico Edith Stein, coordinati dalla Prof.ssa Paola Saporiti.

Lunedì 29 gennaio 2018 – Scuola Primaria “Molinari” di Bardello, testimonianza del Presidente della sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo, Cesare Sgherbini, agli alunni di I, II e III.

Lunedì 29 gennaio 2018 – Teatro Duse di Besozzo,rappresentazione dello spettacolo Calogero Marrone giusto fra le nazioni.

A seguire interventi e testimonianza di Stella Bolaffi Benuzzi il 7 e 12 febbraio 2018

presso le Scuole secondarie di Besozzo e Brebbia.

Mercoledì 31 gennaio 2018 – Scuola Primaria "Molinari” di Bardello, testimonianza di Stella Bolaffi Benuzzi agli alunni di IV e V.

Lunedì 5 febbraio 2018 – Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello, ore 10.30, inaugurazione della mostra fotografica Ricordare per non dimenticare, introduzione di Enzo Baccheschi. La mostra (allestita in collaborazione con lo SPI CGIL Varese) è visitabile durante gli orari di apertura dell’Istituto.