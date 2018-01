Aperitivo con J.Di e Mimmo Cattaneo

Domenica 4 febbraio al The Mode di Legnano si terrà un aperitivo a scopo benefico in favore delle zone terremotate di Amatrice. Per l’occasione J.Di e Mimmo Cattaneo si esibiranno live sul palco presentando il loro ultimo progetto “La città che non c’è”.

All’evento parteciperà anche la compagnia teatrale i “Clan Destini” e ci saranno anche altri ospiti a sorpresa. Appuntamento dalle 20.

