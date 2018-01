Arcisate Stabio: per i biglietti c’è da aspettare

I treni funzionano, le biglietterie no. Era stato detto che a Induno Olona, Arcisate e Cantello i biglietti sarebbero stati in vendita da lunedì scorso, 15 gennaio, nei tre bar appena inaugurati all’interno delle stazioni. Bar che, almeno per i primi mesi, svolgeranno il servizio da biglietteria, in attesa che vengano installate le biglietterie automatiche.

Chi ci ha creduto è rimasto deluso: il servizio biglietteria non funzionava lunedì, non funziona oggi e probabilmente bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Mancano i collegamenti internet, occorre attendere che vengano installati gli apparecchi per emettere i biglietti e che da Roma si perfezioni la pratica per affidare il servizio alla società che ha vinto il bando per la gestione dei locali bar delle tre stazioni.

I biglietti, così come gli abbonamenti, fino a quando non verrà attivato il servizio vengono venduti online sul sito di Trenord, oppure si fanno in treno, senza sovrapprezzo.

A questo proposito il regolamento di Trenord prevede che è sempre ammesso l’acquisto del biglietto a bordo treno senza alcuna maggiorazione, nel caso in cui la stazione sia:

– priva di qualsiasi canale di vendita;

– con biglietteria chiusa;

– con rivendite convenzionate ad una distanza superiore ai 200 metri dalla stazione;

– con emettitrici automatiche in modalità self-service non funzionanti.

Biglietti e abbonamenti si possono fare anche in stazione a Varese.

C’è inoltre la possibilità di acquistarli in alcuni locali pubblici dotati del servizio biglietteria. Eccone alcuni:

Induno Olona: hanno i biglietti il bar Mauro di via Porro 8 e il bar Sport, sempre in via Porro ma al 136.

Arcisate: il Caffè della Stazione (quello storico, in via Roma 22) , da sempre punto di riferimento per i viaggiatori, può fare tutti i biglietti e gli abbonamenti.

Bisuschio: il bar della stazione non dispone di biglietti, e probabilmente anche in futuro non effettuerà questo servizio.

Porto Ceresio: anche qui il Bar della Stazione è una biglietteria efficiente, dove si possono fare sia biglietti che abbonamenti, anche se la tratta non ha come punto di partenza Porto Ceresio.