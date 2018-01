Area delle Nord, è di nuovo duello tra Reguzzoni e Antonelli sul piano delle regole

La variante al Pgt di Busto Arsizio è stato l’argomento di discussione più acceso della riunione di maggioranza che si è svolta lunedì e che ha riacutizzato lo scontro tra una parte della Lega e il sindaco Emanuele Antonelli.

Cova sempre e comunque il fuoco sotto la cenere dei rapporti tra l’attuale primo cittadino e Paola Reguzzoni (supportata in questo anche dall’ex-assessore all’urbanistica Giampiero Reguzzoni, i due esclusi eccellenti di questa amministrazione, ndr) che ha chiesto tempo per dare una valutazione complessiva alla proposta che, tra l’altro, è stata portata avanti da una leghista come Isabella Tovaglieri che è assessore all’urbanistica.

Il sindaco ha concesso qualche giorno (fino a giovedì) per avere risposte dai vertici locali e spera nella mediazione del segretario cittadino Francesco Speroni che pare, invece, non avere particolari problemi a far passare il provvedimento. Nelle intenzioni dell’assessore c’è la volontà di sbloccare gli interventi nel comparto dell’area delle Nord fornendo un piano delle regole chiaro e maggiore flessibilità ai proprietari delle aree negli interventi edilizi di quella zona.

Sostanziale accordo, invece, per la destinazione dell’ex-calzaturificio Borri dove il Carroccio non ha posto particolari problemi anche se, al momento, tutto il progetto (rotonda compresa, ndr) è ancora in fase di discussione con l’impresa che dovrà realizzare l’intervento.

L’idea – per il momento – resta quella di far partire il supermercato già da aprile e di approfittare dei mesi successivi per valutare il funzionamento della viabilità senza la rotonda tanto contestata da alcune componenti della società civile cittadina (da Legambiente a Busto Grande).