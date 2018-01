Area feste e scuola: il Comune investe 235.000 euro

Duecentotrentacinquemila euro stanno per essere spesi in opere pubbliche dal Comune di Comerio.

Interessate sono l’area feste attigue al campo da basket e la scuola media. «Avevamo dei fondi a disposizione e dovevamo deciderne la spesa entro fine anno prima di rimanere bloccati – ha spiegato il sindaco Silvio Aimetti – abbiamo quindi definito l’intervento in un’area che aveva bisogno di profondo restyling dato che incuria e vandalismi l’avevano rovinata. Realizzeremo un’area recintata con tanto di cucina coperta. Il nuovo spazio servirà ad aggregare la Comunità e a valorizzare le tradizioni, migliorando l’accessibilità e la fruibilità di tutte le strutture economiche e di servizio di Comerio. Realizzeremo anche dei nuovi parcheggi. Questo intervento costerà 100.000 euro, a cui aggiungeremo altri 135.000 euro per la messa a norma della media».

Il 2018, però, sarà un anno di lavori per il piccolo comune: in attesa di sapere cosa sarà dell’ex area Whirlpool su cui continuano gli incontri e gli studi, il Comune sta studiando nuovi interventi di miglioria per il patrimonio immobiliare scolastico.

Progetti e novità verranno annunciato prossimamente. Tra gli impegni, però, non appare la famosa palestra su cui i giochi sembravano già fatti: « Il patto di stabilità ci blinda e non possiamo che procedere a piccoli passi. Anche il finanziatore privato è disponibile ma quando troveremo lo stanziamento più corposo. Sono fiducioso che, nel complesso progetto che riguarderà l’area dei Whirlpool si riuscirà a ottenere fondi sufficienti a completare le opere attese.