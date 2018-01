Arriva il Rabadan! Protagonista la musica anni 80

Carnevale Rabadan di Bellinzona in programma dall’8 al 13 febbraio con un nutrito programma di eventi. E’ tutto pronto per l’edizione numero 155 delin programmacon un nutrito programma di eventi.

Giovedì 8 febbraio, in Piazza del Sole, divertimento allo stato puro con i “Level 80”, band italiana di musica pop rock anni 80, per rivivere le atmosfere più graffianti di quegli anni. Sarà presentato anche il loro primo Cd, tributo alla musica pop rock anni 80, con 12 evergreen prodotti da Alex de Rosso, chitarrista di fama internazionale.

Galleria fotografica la sfilata del Rabadan 4 di 57

Venerdì 9 febbraio, sempre in Piazza del Sole e cuore della manifestazione, prima tappa del Tour 2018 “La macchina del tempo”, festival dedicato alla più bella musica degli anni 80-90-2000 con un live show di grandi ospiti internazionali, per ballare e fare un autentico viaggio musicale nel tempo.

Le due serate saranno presentate da Amy Ambros, showgirl, cantante e VJ ufficiale del cantante Johnson Righeira nel suo tour estivo e invernale. Special Guest Sofia Borgo con la Starlight Band e Yvette Sambe.

Con l’acquisto dell’entrata singola di una sera a 30 franchi tramite www.ticketcorner.ch so no compresi i mezzi di trasporto pubblici da Chiasso, Locarno, Lugano ecc. E’ possibile andare fino a Bellinzona anche con treni speciali per l’andata e il ritorno tutta la notte.

Informazioni su http://www.rabadan.ch/it /trasporti