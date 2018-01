Arrivano i piattelli dello skylift

Poco alla volta la Forcora torna a vivere. Oggi, mercoledì 3 gennaio, sono stati montati i piattelli sullo skylift: il primo passo per ricominciare davvero a sciare sulla bella pista già innevata.

Simone Riva Berni, il titolare del rifugio, è molto soddisfatto del primo weekend d’apertura della struttura. Per ora il ristorante non è ancora operativo, perché manca la cucina ma a fine gennaio sarà pronto ed attivo.

Sono state centinaia le presenze nei giorni scorsi e solo nel pomeriggio del 2 gennaio, giorno feriale, erano decine i bambini che sotto il sole del pomeriggio si concedevano una discesa.

Per poter usufruire dello skylift bisognerà attendere l’affidamento della gestione dell’impianto di risalita alla società che vincerà la gara d’appalto. Ancora qualche settimana e poi sarà tutto pronto.