Sei artisti che “declinano l’immaginario”

La Galleria Spazio 28 di San Bernardino Gr-Ch inaugura la mostra “Declinazioni dell’immaginario”, dove sei artisti Ettore Antonini , Armodio, Carlo Bertè, Jean Marc Bühler, Andy Wildi e il varesino Giorgio Robustelli esprimono il loro mondo reale-immaginario attraverso tecniche e linguaggi personali.

Le loro opere sono espressioni che rappresentano mondi onirici, trasfigurando e reinterpretando la realtà senza

negarla.

Andy Wildi costruisce spazi architettonici di interni e di esterni dove si percepiscono o si intuiscono presenze

simboliche, cui si possono attribuire significati differenti e soggettivi. In Città delle scatole la disposizione

urbanistica di scatole di varia dimensione richiama efficacemente palazzi e grattacieli con uno spiccato senso

spaziale.

Jean Marc Bühler presenta una serie di oggetti-scultura utilizzando minerali differenti che simulano

realisticamente la realtà. Il suo senso realistico è reso ed espresso con un gioco di luci e ombre che conferiscono

una tridimensionalità molto efficace, come in Patè.

Le stoviglie in porcellana di Giorgio Robustelli, volutamente frantumate e poi riassemblate ci rimandano ad un mondo surreale in cui l’insieme di elementi del quotidiano assumono una nuova forma reale-simbolica.

Gli oggetti che abitano le opere di Armodio sono immersi nella luce e nella polvere di realtà antiche e misteriose: rappresentazione immaginaria di un mondo intimo e domestico.

Carlo Bertè muove la propria pittura all’interno di luoghi arcaici, elaborate architetture in rovina e figure dell’immaginario in una dimensione onirica dai colori tenui e mediterranei.

Il segno inciso di Ettore Antonini ci conquista per la rappresentazione ironica e tecnicamente impeccabile di figurazioni affollate e poetiche come nell’incisione La scalata del successo, dove il successo raggiunto dalla figura in alto, poggia su un equilibrio molto precario e rischioso, che necessita di continui apporti di coraggio e di forza in una instancabile successione di movimenti oculati, di equilibrio fisico e psicologico.

In mostra anche una serigrafia di Niki de Saint Phalle contenuta in un raffinato libretto edito dall’editore milanese

Vanni Scheiwiller.

Finissage sabato 3 marzo 2018.

Con il sostegno di:

– SWISSLOSS – Promozione della cultura, Cantone dei Grigioni

– ReAl Engineer GmbH

– Nastro&Nastro, grafica e stampa

In collaborazione con:

– Ente turismo San Bernardino – Mesolcina e Calanca

orari galleria:

dal lunedì al venerdì 15:00 – 18:00

sabato e festivi 10:00 -13:00 15:00 – 18:0

info:

Galleria spazio28 arte contemporanea

strada cantonale 28,

San Bernardino, Grigioni – CH

t +41.91.8320130

n +39.3388454952

spazio28@yahoo.it