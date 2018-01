Asili nido comunali: al via le iscrizioni

Il Comune di Varese informa che dal 15 gennaio al 3 aprile sarà possibile fare domanda di iscrizione per il servizio in uno dei 5 Asili nido comunali per l’anno educativo 2018/2019.

Le graduatorie saranno aperte per i bambini nati entro il 31 marzo 2018.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Asili Nido del Comune di Varese in via Cairoli, 6 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Oppure chiamando il numero 0332/255015 o scrivendo alla mail: nidi@comune.varese.it. Info anche nella sezione Asilo Nido: http://www.comune.varese.it/asili-nido

Funzionamento ed orari di apertura

L’attività degli asili nido comunali inizia di norma al 1° settembre e termina il 30 giugno di ogni anno. Nel mese di luglio è attivata la sezione estiva, con modalità stabilite di anno in anno dalla Giunta comunale.

Gli asili nido hanno un’apertura giornaliera dalle ore 7.30 alle 18.00. L’entrata è prevista dalle 7.30 alle 9.00. Per l’uscita esistono varie possibilità:

1ª uscita 13.15 – 13.30 (fascia tempo ridotto);

2ª uscita 15.15 – 15.30 (fascia giornaliera);

3ª uscita dalle 15.30 alle 18.00.

Di seguito l’elenco dei nidi

Lo scarabocchio

Località: Aguggiari – viale Aguggiari 161

Telefono: 0332/284019

Capienza autorizzata: 60

Carletto Ferrari

Località: Bizzozero – via Jacopino da Tradate, 1

Telefono 0332/260086

Capienza autorizzata: 60

Piccole Orme

Località: Biumo Inferiore – via Gondar 3

Telefono: 0332/232281

Capienza autorizzata: 60

Le Costellazioni

Località: Giubiano – via Tagliamento, 21

Telefono: 0332/260332

Capienza autorizzata: 60

Pietro e Giovannina Marzoli

Località: San Fermo – via Vetta d’ Italia, 4

Telefono: 0332/334764

Capienza autorizzata: 24

