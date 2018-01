Il Nido comunale vi aspetta per un originale open day

Anche quest’anno l’asilo nido comunale di Vedano Olona in via Don Minzoni, su iniziativa dell’assessorato alle Politiche Sociali, organizza per sabato 20 gennaio un originale Open Day.

«Dalle 10 alle 12 bambini e genitori interessati a questo importante servizio per le famiglie potranno conoscere la struttura, le educatrici e le attività ispirate al metodo Montessori che si svolgono al suo interno – spiega l’assessore Marzia Baroffio -I progetti elaborati dalle educatrici nascono invece da osservazioni quotidiane su ogni bambino, da corsi di aggiornamento e momenti di équipe, e mirano a migliorare il servizio su diversi temi: gioco, sviluppo psicomotorio, vita pratica, pasto e sonno, laboratori finalizzati e la relazione individuale bambino/adulto, a cui viene data particolare importanza».

Tutte le salette presenti nella struttura sono suddivise in angoli, dove i bambini possono scegliere e sperimentare in autonomia attività diverse, muovendosi tranquillamente e autonomamente tra gli arredi, fatti a loro misura. Il nido, oltre ad affacciarsi, come tutte le altre scuole di Vedano sul Parco Spech, offre, per i più grandicelli, anche una piacevole area verde protetta arricchita di giochi a loro riservati.

«L’Amministrazione Comunale ha puntato e investito molto sull’Asilo Nido, considerato servizio essenziale e risposta alle famiglie con bambini da 3 a 36 mesi – spiega ancora l’assessore – Infatti da qualche anno è stato istituito l’Open Day e sono stati compiuti diversi lavori di miglioramento per la struttura, come il nuovo e recente impianto elettrico e di illuminazione che sarà possibile vedere in anteprima. Il programma di sviluppo per gli anni a venire prevede altri importanti investimenti e attenzioni per questa struttura».

Le famiglie interessate al servizio potranno iscrivere il proprio bambino già da sabato.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo 0332 400016 oppure scrivere un’email a asilonido@comune.vedano-olona.va.it