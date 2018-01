Aspettando il Falò, tra le piste da sci, cinema e teatro

E’ un fine settimana dedicato per lo più al teatro e ai laboratori quello in arrivo, in attesa del Falò di Sant’Antonio. Per gli sportivi, vi ricordiamo il circuito del Brinzio o i tanti sentieri da vivere in ogni stagione.

Meteo – Sabato in parte soleggiato, soprattutto su Alpi e Prealpi con nubi irregolari o nebbie in pianura. Temperature in diminuzione. Con cielo sereno brina notturna. Domenica nuvoloso sulla pianura ma asciutto o al più alcune pioviggini. Raro nevischio possibile oltre 600m. Schiarite soleggiate sulle Alpi. Temperature nelle medie stagionali.

INCONTRI

Varese – Prendono il via le iniziative per la celebrazione de "Sant'Antonio: è tempo di Falò e un giro in centro". Domenica si inizia alle 14 e 30 con le Uscite Narranti sul Sagrato della Chiesa Sant'Antonio alla Motta (VA).

Alle 16.00 appuntamento alla Chiesa di Sant'Antonio Abate in Piazza della Motta con il concerto del vocal ensemble "The Blossomed Voice", musiche corali del Rinascimento e dell'Età Moderna, Ingresso libero.

Varese – Domenica a Varese si terrà la cerimonia in ricordo del tenente degli alpini e comandante partigiano Carletto Ferrari. Programma: ore 9.30, Ritrovo al Cimitero di Bizzozero, davanti alla Cappella della famiglia Ferrari. Saluto del Sindaco di Varese, Davide Galimberti e intervento del Presidente di Anpi Varese, Claudio Macchi. ore 10.00, Chiesa di Santo Stefano, Santa Messa celebrata da Don Marco Casale, Parroco di Bizzozero.

Varese – Continua la mostra Alieni ai Musei Civici di Villa Mirabello a Varese, organizzata dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Comune di Varese. In programma visite guidate e incontri – Tutto il programma

Varese – "Frammenti di vita", presentazione del libro, poesie pensieri e racconti di Giuseppina de Maria, ore 15.30 alla Biblioteca Civica del Comune di Varese Via Sacco, 9. A cura di Uni3Varese.

Via Sacco, 9. A cura di Uni3Varese.

Marnate – Domenica 14 gennaio Marnate festeggerà il suo patrono, Sant’Ilario. Non mancheranno le tradizionali file di maroni e il mercatino degli hobbisti. Per i più piccoli è prevista l’animazione a cura dei ragazzi dell’oratorio. – Tutto il programma

Saronno – Sale l’attesa per la rievocazione storica della chiesetta di Sant’Antonio abate al Lazzaretto che si terrà dal 13 al 17 gennaio 2018 a Saronno. – Tutto il programma

Tradate – Un’intera giornata dedicata ai migranti e ai rifugiati. È quello che è stato organizzato dall’Associazione volontari per l’unte(g)razione insieme alla Parrocchia Santo Stefano. Entrambe realtà della città che hanno coinvolto negli eventi in programma domenica 14 gennaio anche i richiedenti asilo ospitati alla Barbara Melzi, dove è allestito il centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa. – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Domenica torna "Bim Bum Bart", il laboratorio creativo di Villa Panza, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in Piazzale Litta, 1. Un itinerario speciale tra gli affascinanti Video Portraits di Robert Wilson per cogliere l'ispirazione e realizzare il proprio autoritratto. Il percorso avrà come tematica il ritratto. Destinatari sono i bambini tra i 4 ai 12 anni. Info e prenotazioni Tel. 0332 283960. Prenotazione obbligatoria. Fino ad esaurimento posti. Villa Panza – Varese Tel. 0332 283960 www.villapanza.it

www.villapanza.it

Busto Arsizio – La rassegna per bambini Scintille di Busto Arsizio del Teatro Sociale D. Cajelli riprende la programmazione domenica 14 gennaio, alle 16,30 con una fiaba di Andersen, “I brutti anatroccoli” – Tutto il programma

Gallarate – Laboratorio per i più piccoli e per le loro famiglie al Museo MA*GA, in occasione della mostra “Kerouac. Beat painting”. Questa domenica si lavorerà sul ritratto, i partecipanti all’attività sono invitati a portare in museo la fotocopia di una propria fotografia – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Al Santuccio di Via Sacco appuntamento con “Varese in Musica 2018” con musiche di C. P. E. Bach, F. Schubert, C. Debussy, alle 21. Un concerto in cui si potranno ascoltare le composizioni di C.P.E. Bach che influenza fortemente il momento di transizione tra lo stile barocco e gli stili classici e romantici, passando attraverso il “respiro” romantico di una delle più celeberrime sonate di F. Schubert, per concludere con lo stile impressionista ma anche neoclassico e antiaccademico di Images di C. Dedussy.

Varese – Sabato sera al teatro “La Magia esiste”, alle ore 21, al Teatro di Varese. Si rinnova l’appuntamento con il Galà del Sorriso a cura de Il Ponte del Sorriso Onlus.

Partecipano alla serata Maghi ed illusionisti di fama internazionale con la direzione

artistica di Walter Maffei. www.ilpontedelsorriso.com

Varese – Si continua a teatro domenica 14 gennaio, alle 16 e 30 a Varese, all’interno della rassegna dei Pomeriggi Teatrali. In scena Silvia Priori presenta la “Carmen” con Maria Rosaria Mottola, ballerina flamenco e Caterina Piva, mezzosoprano. – Tutto il programma

Varese – Al nuovo Spazio Yak torna Speakeasy Varese, la rassegna di teatro off varesina che, arrivata alla sua quarta edizione, ha trovato una nuova casa nei locali di quella che da tutti è conosciuta come la Piramide delle Bustecche in piazza Fulvio de Salvo 6 (Varese). – Tutto il programma

Gallarate – Una serata dedicata a Jannacci e alla sue canzoni suonate da chi ha diviso il palcoscenico con lui. L’appuntamento è per sabato 13 (ore 21), per lo straordinario concerto al Teatro del Popolo – Tutto il programma

Legnano – Venerdi 12 gennaio al teatro Cantoni di Legnano tornano in scena i “Ridi per caso”, compagnia amatoriale comica del varesotto, composta dai tre attori Miriam Errico, Riccardo De Luca e Riccardo Galizia. – Tutto il programma

Rescaldina – È Alea l’ospite musicale di sabato 13 gennaio de La Tela di Rescaldina. L’osteria sociale ospita sul palco di Strada Saronnese 31 la cantautrice milanese in un concerto dedicato alle voci femminili della storia della musica – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Domenica per la classica c'è il "Quartetto di Cremona", Stagione Musicale del Comune di Varese 2017/2018 con Cristiano Gualco, violino; Paolo Andreoli, violino; Simone Gramaglia, viola; Giovanni Scaglione, violoncello; Fabrizio Meloni, clarinetto. Alle 20 e 30 al Salone Estense.

Varese – Domenica 14 gennaio, alla Vecchia Varese appuntamento con The Hipshakers con il loro mix di hip-shaking Blues & Boogie, early R&B, Shuffle e Swing. Live Antonello Abbattista (voce ed armonica), Leo Ghiringhelli (chitarra e voce), Luca “Loppo” Tonani (basso) e Marco “Mamo” Betti (batteria).

Varese – Al Twiggy appuntamento con Madsoundsystem dj-set; (ore 21:30, ingresso libero) con Roberto “Robba” Ranghieri. Sabato in consolle DJ Vigor e SL3000 mentre domenica sera spazio ai Too Tangled che suonano indie-electro rock e sono nativi di Ghent, Belgio – Tutto il programma

Varese – Continuano gli appuntamenti alle Cantine Coopuf di Via De Cristoforis, 5. Venerdì 12 gennaio, alle 21, appuntamento con il debutto della campagna nazionale “Dioscotto” promossa dalla Chiesa Pastafariana Italiana. Sabato 13 gennaio, alle 22 con il live di “Bologna Violenta” che presenterà l’ultimo EP “Cortina” uscito ad ottobre 2016. – Tutto il programma

Albizzate – Al Circolo The Family sabato sera live degli “A.k.a.m.”, un progetto neo soul nato nel 2017 da un’idea di Alessia Marcandalli, cantante soul milanese e dal 2014 corista di Ghemon, affiancata da veez_0 (Loop Therapy, Black Beat Movement, Bassi Maestro, Jaxx Madicine) al piano e mpc e da Giuseppe La Grutta al basso. Il progetto ha come scopo quello di rivisitare in chiave elettronica gli artisti che ne hanno maggiormente influenzato il background musicale come Erykah Badu, D’Angelo, Curtis Mayfield, Parliament, Gnarls Barkley, Gregory Porter, Thundercat, Anderson Paak e tanti altri.

Gallarate – Max De Aloe Quartet in concerto al Teatro del Popolo. L’appuntamento è per sabato 20 dicembre, alle 21 quando il quartetto presenterà l’ultimo album “Borderline” – Tutto il programma

Castano Primo – Concerto omaggio a De Andrè. A diciotto anni dalla scomparsa del grande cantautore genovese, una serata (sabato 13) con Gio Bressanelli, che proporrà almeno una canzone per ognuno degli album registrati dal Maestro – Tutto il programma

MOSTRE

Varese – L’arte poetica di Jernej Forbici a Punto sull’Arte. La mostra personale dell’artista sloveno apre la stagione espositiva del nuovo anno – Tutto il programma

Varese – La Sala Veratti di Varese apre la stagione espositiva del 2018 con la mostra fotografica personale di Maurizio Fantoni Minnella, regista e scrittore, poeta/profeta della visione. Ma anche un cacciatore di fantasmi, che espone il suo ricco carniere di immagini realizzate in giro per il mondo. – Tutto il programma

Monza – L’artista saronnese Teresa Santinelli sarà ospite, dal 18 al 31 gennaio 2018, del MiMuMo, il Micro Museo di Monza – Tutto il programma

CINEMA

Al cinema si ride e si piange con le diverse proposte di questa settimana. Nelle sale troverete Benedetta Follia”, “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, “The Midnight Man” e “Leo Da Vinci-Missione Monna Lisa” – Tutti i film

