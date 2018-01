Fontana: “Il centrodestra è unito per il buon governo della Lombardia”

«Uniti si vince». Lo ha detto il candidato del centrodestra alle elezioni regionali Lombardia 2018 Attilio Fontana, presentatosi insieme a tutta la coalizione con un evento nel centro pedonale della città di Varese.

L’ex sindaco, dopo aver incontrato i suoi sostenitori durante una passeggiata in corso Matteotti, ha lanciato ufficialmente la sua candidatura anche dalla sua città con un incontro al Caffè Zamberletti insieme a tutti gli alleati della nuova sfida elettorale.

Al tavolo con Fontana c’erano il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo ora coordinatore di “Noi con l’Italia“; Matteo Bianchi, segretario varesino della “Lega“; Lara Comi, Europarlamentare ed esponente di Forza Italia; Paola Frassinetti per Fratelli D’Italia, e Stefano Bruno Galli della lista civica per Fontana Presidente.

Il video dell’incontro:



Il candidato Fontana, nel suo primo discorso ufficiale da candidato a Varese, ha fatto perno su tre concetti: l’unità del centrodestra, l’autonomia e i giovani.

«Il centrodestra si sta proponendo come una forza coesa, un monolita che vuole riprendere un percorso che in Lombardia ha portato a grandi risultati per portare avanti 25 anni di buon governo in questa Regione. Non dobbiamo correre il rischio di fare un salto nel buio. I lombardi hanno avuto la dimostrazione di come si possa ben amministrare la Lombardia e dobbiamo andare avanti su questa strada».

Sul percorso che riguarda alcuni nuovi aspetti sull’autonomia cominciato con il referendum dello scorso 22 ottobre Fontana ha aggiunto: «la prossima in regione sarà un’amministrazione “costituente” nella quale si dovrà iniziare a capire cosa rappresenta l’autonomia. Molti pensano che sia soltanto un discorso di carattere economico. Lo è anche ma non solo. Noi abbiamo bisogno di risorse ma questa autonomia è anche una svolta dal punto di vista culturale e amministrativo anche per gli enti locali».

Infine, un appello ai giovani: «sembrerebbe che il 70% dei giovani non voglia andare a votare. Questo è inaccettabile, dobbiamo darci da fare per offrirgli una politica diversa. La politica sa essere meno peggio di come vogliono farla apparire.

(Seguono aggiornamenti)