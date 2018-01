Auto in fiamme in Via XXV Aprile

Intervento dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello nella serata di ieri, lunedì 8 gennaio in Via XXV Aprile per l’incendio ad un automobile. La squadra è uscita con un’autopompa intorno alle 21.00 per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche la squadra di Ispra che ha aiutato nei rilievi di rito.

Nessuna persona è stata coinvolta o ferita nell’incendio che ha distrutto la macchina che era parcheggiata. Sul posto anche i Carabinieri di Laveno Mombello che stanno indagando su quanto è successo e per capire le cause che hanno causato le fiamme.