Auto sfonda vetrina... e finisce in cucina

Ha perso in controllo dell’auto ed è finito… nella vetrina di un negozio di cucine.

E’ la disavventura capitata ad un 40enne domenica poco prima di mezzogiorno in viale Lombardia. L’uomo era alla guida della sua Mercedes quando, probabilmente facendo manovra, si è scagliato contro la vetrina. L’auto si “è alzata” sul panettone ed ha colpito il montante abbattendo la vetrina.

Consistenti i danni accertati dai responsabili arrivati sul posto in pochi minuti. Illeso il conducente della vettura che pur non sapendo spiegare come sia avvenuto l’incidente ha collaborato con la polizia locale che ha rilevato il sinistro. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri e il carro attrezzi che ha, non senza qualche difficoltà rimosso la vettura dalla vetrina.