Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi



(ultimo aggiornamento: martedì 2 gennaio 2018)

A8 Milano-Varese e A9 Milano-Como-Chiasso: chiusura nella notte del 4 gennaio

Per il transito di un trasporto eccezionale, sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di giovedì 4 gennaio, saranno effettuate due diverse chiusure.

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Castellanza al km 17+000.

Sarà chiuso l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso per chi da Varese procede verso Como.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 e rientrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso allo svincolo di Saronno, oppure percorrere la A8 verso Milano, uscire alla stazione di Lainate e rientrare dalla stessa in direzione di Varese.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

chiusura dell’uscita dello svincolo di Origgio-Uboldo, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Saronno al km 15+500.

Superstrada 336 da A8 per Malpensa e A4: lavori previsti

Nuyova serie di lavori notturni in superstrada 336, da dicembre 2017 fino ad aprile 2018: è raccomandata la prudenza, perché sono previsti restringimenti in galleria. Qui tutte le info