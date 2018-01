Autotrasporti Bertoni compie 90 anni

Autotrasporti Bertoni & Figli, azienda di Besozzo (Varese), compie 90 anni e celebra l’anniversario con un +8% del fatturato nel 2017 rispetto all’anno precedente. L’azienda serve pmi di diverse categorie merceologiche e vanta una forte tradizione nel carico completo e nel collettame. Trasporta soprattutto pallet con una specializzazione nel groupage (tecnica che consiste nel metter insieme in un’unica operazione di trasporto – o almeno per un ampio tratto del percorso – due o più spedizioni che hanno origine e destinazione uguali o vicine, in modo da formare una unità di carico più gestibile. Fonte dizionario della logistica). Ogni spedizione, inoltre, è monitorata da un sistema su base AS400 detto track & trace, che elabora tutte le informazioni fondamentali del ciclo di spedizione fino alla consegna.

LA STORIA DELL’AZIENDA

Fondata nel 1928 a Gavirate grazie alla volontà di Angelo Bertoni, che con un cavallo movimenta tabacchi e prodotti del birrificio della vicina Induno Olona. Bertoni lascia l’azienda in eredità ai tre figli maschi, che beneficiano del boom dell’industria del bianco (Ignis, Whirlpool) nel territorio varesino, stringendo importanti accordi con primari operatori del settore e creando uno strategico polo di “service” a Ternate, che per 10 anni opera un servizio di logistica dei ricambi. Nel 1999, la società di trasporti si trasferisce nella sede attuale di Besozzo. Oggi Bertoni dà lavoro a 42 persone, di cui 36 autisti, l’azienda si estende 25.000 mq d’area complessiva e una flotta composta da 20 trattori stradali, 11 motrici, 12 autocarri, 35 semirimorchi.

Alla guida di Autotrasporti Bertoni & Figli, ci sono Emanuela Bertoni, che ricopre anche la carica di presidente di ASEA (Associazione spedizionieri e autotrasportatori della provincia varesina), e il fratello Alessandro. «Siamo molto fieri di poter celebrare oggi questo importante traguardo: 90 anni non si compiono tutti i giorni – ha commentato l’ad Emanuela Bertoni – Siamo orgogliosi delle nostre origini e del nostro nonno Angelo, che ha reso possibile tutto questo con la sua tenacia e forza di volontà. Dopo aver chiuso in positivo l’anno, guardiamo a questo 2018 con grande fiducia: sono tanti i progetti che abbiamo in mente per la nostra azienda. Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio, incrementando ulteriormente il nostro bacino di utenza. È anche grazie ai network e alle iniziative che permettono di unire le forze, come Astre, che continuiamo a crescere e ad espandere gli orizzonti del nostro business».