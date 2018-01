«Avigno al buio, qualcuno ci spieghi il perché»

Strade al buio si cerca una soluzione. Da giorni ormai molti cittadini di Varese ci segnalano lampioni spenti nelle vie in cui abitano. Fare una mappa è diventato quasi impossibile: il problema si pone in vari punti della città, un po’ a macchia di leopardo.

Oggi è la volta di via Bixio, via San Giusto ed alcune zone di Avigno, come spiega la lettera che pubblichiamo qui.

————

Buongiorno,

con riferimento all’articolo “Strade al buio si cerca una soluzione” vorrei solo segnalare, quale cittadino vittima del disservizio e del disagio, che è doveroso implementare la mappatura delle vie citate nel vostro articolo: aggiungo quindi la Via Carlo Porta traversa della via Astico, rione Avigno e parte della via Tommaseo sempre Avigno.

Abbiamo quattro o cinque vie che portano al quartiere completamente al buio da lunedì 8 gennaio. Non è vero che i lampioni sono vecchi: le due vie appena citate sono state oggetto circa due anni fa di sostituzione delle lampade con altre nuove a risparmio energetico. Lo stesso parchetto tra le via Astico, via Porta,via Saffi è stato inaugurato l’anno scorso: impianti nuovissimi, anche qui le luci da lunedì hanno smesso di funzionare.

Sarebbe opportuno che la giunta e il sindaco spiegassero ai cittadini cosa succede dicendo la verità (al numero unico presente per segnalazione guasti ci è stato detto che il problema è una gara di appalti scaduti, o in scadenza): ad Avigno ci sono scuole, attività commerciali, tutte al buio.

Basta passare dalle 18 in avanti: mai successo una cosa tanto vergognosa. Attenderemo fino a martedì poi daremo risalto alla questione e chiederemo legalmente (ricorrendo a una class action) un incontro con il primo cittadino.

Saluti, i residenti di Avigno delle vie citate

P.s. Sorvoliamo sulla lacuale: alla Schiranna anche qui lampioni nuovissimi ma spenti da mesi. Da rotonda a rotonda saranno almeno una ventina in totale