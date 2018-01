Il Baff 2018 si farà, sabato l’annuncio

Il Baff 2018 si farà. La sedicesima edizione del festival cinematografico bustocco si svolgerà regolarmente e verrà annunciata sabato 13 gennaio con una conferenza stampa nella sede dell’Icma a Villa Calcaterra alla quale parteciperanno il Sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, l’Assessore alla cultura Manuela Maffioli, il Presidente della BA Film Factory, Alessandro Munari, il direttore artistico del BA Film Festival Steve Della Casa, e Minnie Ferrara, direttrice dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Dopo la buriana dei mesi scorsi quando lo stesso Alessandro Munari aveva messo in forte dubbio la realizzazione dell’edizione 2018, ecco che arriva l’annuncio. Gli organizzatori, dunque, hanno ricevuto le rassicurazioni necessarie per continuare ad andare avanti quindi anche la copertura finanziaria che è sempre stato il punto critico della manifestazione.

La rottura era arrivata quando Munari si vide costretto ad annullare la trasferta al Festival del Cinema di Roma dove, da qualche anno, il Baff aveva uno spazio per presentare l’edizione dell’anno successivo. In quel caso Munari usò parole particolarmente dure nei confronti dell’amministrazione Antonelli accusata di non credere abbastanza in questa manifestazione e di trattarla, a livello organizzativo, come un qualsiasi cineforum.