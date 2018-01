Bagaglio smarrito, ma dentro ci sono 9 chili di cocaina

Un bagaglio smarrito, diligentemente consegnato al “lost and found” dell’aeroporto. Roba normale, non fosse che dentro c’era un bel po’ di droga. Nove chili, per la precisione.

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti, i i militari della Guardia di Finanza e ifunzionari dell’Ufficio delle Dogane di Malpensa hanno infatto scoperto e sequestrato 6 panetti di cocaina per un totale di 9 kg.

La sostanza stupefacente era occultata all’interno di uno zainetto che era stato depositato presso l’Ufficio “Lost & Found” dell’aeroporto in quanto giunto senza proprietario da Guayaquil (Ecuador) via Madrid (Spagna), con destinazione finale Malpensa.

Pertanto, non essendo possibile individuare il proprietario del bagaglio, si è proceduto a trasmettere informativa di reato a carico di ignoti alla Procura della Repubblica competente e ad effettuare il sequestro della sostanza stupefacente.