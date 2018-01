Il Banco Bpm cerca la nona vittoria in fila contro Bogliasco

Andrà a caccia della nona vittoria consecutiva domani – sabato 13 gennaio – alle ore 18.00 alle Piscine Manara di Busto Arsizio la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che per la penultima giornata del girone d’andata del campionato di serie A1 maschile affronterà il Bogliasco Bene.

Non sarà una partita facile, quella di domani, per i padroni di casa che sfideranno una squadra con ben tre ex come Edoardo Prian, Olexandr Sadovyy e Alessandro Brambilla e che avrà in squadra anche Alessandro Di Somma, fratello maggiore del Mastino Edoardo Di Somma.

Bogliasco attualmente occupa la decima posizione ma, nonostante una stagione piena di alti e bassi, la compagine ospite guida da Daniele Bettini è formazione da non sottovalutare come spiega anche il tecnico dei bustocchi Marco Baldineti che dice: “Sarà una specie di derby visti i tanti collegamenti tra le due squadre e mi farà grande piacere poter riabbracciare i nostri ex atleti, senza dimenticare il loro tecnico Alessandro Brambilla che ho avuto il piacere di allenare in passato. Sono convinto che abbiano tutte le potenzialità per fare bene, ma mi auguro che si riprendano a partire dalla prossima gara. In questi giorni abbiamo caricato tanto a livello di lavoro anche per arrivare nella miglior forma possibile la settimana prossima, quando ci aspetteranno altre due sfide importantissime come la gara a Savona, un campo sempre difficile, e l’andata delle semifinali di Len Euro Cup a Marsiglia”.

Proprio per quello che riguarda la coppa europea e la sfida al Marsiglia la federazione internazionale ha comunicato che la partita d’andata del prossimo 24 gennaio si giocherà alle ore 20.00 (il ritorno a Busto Arsizio il 28 febbraio) poi il giorno successivo Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Gianmarco Nicosia ed Edoardo Di Somma risponderanno alla chiamata della Nazionale Italiana per un common training con la Germania. Per la partita di domani contro Bogliasco gli arbitri saranno i signori Riccardo Carmignani e Fabio Collantoni.

Giovedì 18 gennaio altro grande appuntamento di sport alle Piscine Manara dove sarà presentata l’avventura nel campionato di serie B maschile della Pallanuoto Busto Arsizio società satellite della Sport Management.