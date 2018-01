Banco Bpm, dieci vittorie e un piccolo-grande record

La temuta trasferta di Savona si è conclusa con una netta vittoria per la Banco Bpm Sport Management: i Mastini hanno espugnato la vasca ligure con il punteggio di 6-11 al termine di una gara perfetta dal punto di vista tattico.

I tre punti incamerati dalla squadra di Marco Baldineti hanno permesso ai bustocchi di chiudere il girone di andata al secondo posto solitario in Serie A1 dietro all’imbattuta Pro Recco: un record per la società del presidente Tosi, mai così in alto nelle precedenti tre stagioni disputate nella massima categoria.

Quella conquistata a Savona è addirittura la decima vittoria consecutiva in campionato, un ottimo viatico in vista della semifinale di andata di Len Euro Cup prevista mercoledì a Marsiglia. «Vittoria importantissima perché ci dà una bella carica in vista della partita di coppa – sottolinea Baldineti – Sono contento del nostro successo anche perché sono convinto che saranno tante le squadre che faranno fatica contro Savona. Tutti i miei ragazzi però hanno fatto una buona partita siamo andati bene con l’uomo in più e anche in inferiorità abbiamo difeso bene».

Sotto di misura, 3-2, dopo la prima frazione, la Banco Bpm ha cambiato marcia nel secondo periodo con Petkovic, Blary, Luongo e Baraldi in rete per capovolgere il risultato. E dopo il cambio vasca altre due reti mastine – Di Somma e Petkovic (poker per lui alla fine) hanno allungato un break difeso poi con successo da Lazovic e soci.