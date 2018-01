Il Banco Bpm suona la nona

Suona la nona sinfonia della Pallanuoto Banco BPM Sport Management, con i Mastini che firmano il nono successo consecutivo in campionato grazie al 17-4 rifilato ai liguri del Bogliasco Bene, un risultato che permette ai padroni di casa di mantenersi al secondo posto in classifica generale. Decisivo un terzo parziale a senso unico in cui il sette di casa fa il vuoto grazie a un break di 7-0 che smonta gli ospiti.

Prima del via la partita si ferma per un minuto di silenzio in memoria dell’ex sincronetta della Sport Management Aurora Etter scomparsa negli scorsi giorni. La gara poi parte subito con il gol dei padroni di casa, con la rete dell’1-0 che porta la firma dell’azzurro Pietro Figlioli. Il raddoppio arriva su rigore, con Valentino Gallo che trasforma la massima punizione infilando alla destra del portiere ospite Di Donna. Il gol dell’ex Sadovyy dimezza lo scarto degli ospiti (2-1), poi Nicosia (in porta per i Mastini al posto di Lazovic) nega in due occasioni il pari agli ospiti prima della rete (con l’uomo in più) firmata ancora da Valentino Gallo che infila il 3-1. Il quarto gol dei Mastini (ancora in superiorità) è griffato da Edoardo Di Somma poi è ancora il superlativo portiere di casa Gianmarco Nicosia a mantenere inviolata la sua porta, a salvare il risultato e a mandare i suoi al riposo lungo avanti 4-1.

In avvio di terzo parziale è ancora l’ex Sadovyy a realizzare (4-2) ma dall’altra parte la risposta è affidata al centroboa Blary che infila il portiere ospite per il +3. Gallo in controfuga serve l’assist a Luongo per il 6-2, Di Somma lo imita poi è ancora il capitano dei padroni di casa a realizzare l’8-2. Figlioli in controfuga infila ancora il portiere ligure poi anche Petkovic festeggia il suo compleanno iscrivendosi tra i marcatori della partita e lo stesso fa Mirarchi un attimo più tardi per l’11-2 d fine terzo tempo. Il break dei padroni di casa è inarrestabile e l’11-0 dei Mastini a cavallo tra terza e quarta frazione annienta le speranze ospiti.

La prossima sfida della Pallanuoto Banco BPM Sport Management è in programma sabato prossimo nel match esterno a Savona. Mercoledì 17 gennaio intanto, alle ore 18.30, sarà presentata alle Piscine Manara la nuova avventura stagionale della Busto Renault Paglini Pallanuoto (società satellite di Sport Management) che quest’anno prenderà parte al campionato di serie B maschile.

BANCO BPM SPORT MANAGEMENT – BOGLIASCO BENE 17-4 (1-0; 3-1; 7-1; 6-2)

BANCO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Di Somma, Blary 1, Figlioli 2, Fondelli 2, Petkovic 2, Drasovic 1, Gallo 4, Mirarchi 2, Luongo 2, Baraldi, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti.

BOGLIASCO BENE: Prian, Ferrero, Di Somma, Lanzoni, Brambilla, Guidaldi, Gambacorta 2, Monari, Cimarosti , Fracas, Orlandini, Sadovyy 2, Di Donna. All.: Bettini.

ARBITRI: Carmignani, Collantoni.

NOTE: Usciti per limite di falli Brambilla (B) e Cimarosti (B) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Sport Management 3/9 + 2 rigori e Bogliasco 3/9. In porta Nicosia (S) e Di Donna (B). Spettatori 200 circa.