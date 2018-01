Banconote “drogate”, un arresto alla dogana di Chiasso

Un cittadino albanese è stato fermato e poi arrestato ieri sera al valico doganale di Chiasso Brogeda.

L’uomo, un 31enne con residenza in Albania, attorno alle 20.30 stava entrando in Svizzera su un’auto con targa italiana, quando è incappato nel controllo della Polizia cantonale e delle Guardie di confine che si sono insospettite e hanno chiamatogli agenti del Gruppo Specialisti Visite delle Guardie di Confine per una perquisizione della vettura.

Perquisizione che ha permesso di rinvenire diverse migliaia di euro altamente contaminate da sostanza stupefacente.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro.