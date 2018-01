Nuovo bando d’asta per il bar del parco a lago

Ieri il Comune di Luino ha pubblicato un nuovo bando d’asta pubblica per l’aggiudicazione del contratto di affitto del bar al Parco a Lago in viale Dante.



L’ importo del canone annuo di affitto posto a base di gara ammonta ad euro 18.000,00 oltre IVA. Il termine perentorio di presentazione delle offerte al Protocollo del Comune è previsto per il due marzo alle ore 12.00.Per tutti coloro che sono interessati a parteciparvi le informazioni sono presenti sul sito dell’Ente a questo indirizzo.

«Mi auguro – dichiara il Sindaco Andrea Pellicini – che questo locale, situato in uno dei tratti più belli del Lago Maggiore, possa suscitare l’interesse di giovani imprenditori del settore capaci di sfruttare al meglio questa grande opportunità».