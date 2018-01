Bentornato Girasole!

Sabato 20 gennaio una breve cerimonia di inaugurazione ha suggellato la riconsegna della sede al Girasole, Associazione di Volontariato e Solidarietà familiare, che opera sul territorio da ben 25 anni.

Chiusa forzatamente nel 2013 a causa di un cedimento strutturale della pavimentazione , con l’allora amministrazione Quadrio, dopo altrettanti anni l’amministrazione Cassani, realizza l’intervento di ripristino. Un forte segnale , indice di quanto l’associazione, con tutta la ricaduta sociale che comporta, sia nel cuore di entrambe le correnti politiche.

Affidati alle struggenti e commosse parole della Presidente Ximena Carmona, che ha ripercorso gli anni e l’impegno dei volontari nei diversi percorsi di sostegno, sono stati elencati il DOPOSCUOLA , gratuito ed individualizzato con più di 450 bambini dalla istituzione del servizio, il GRUPPO AMICI affiancamento e sollievo a disabili lievi, la PSICHIATRIA con laboratori presso il CPS di Somma Lombardo, l’ ITALIANO PER STRANIERI, con utenti che agli esami finali raggiungono sempre i risultati migliori.

Un caloroso ringraziamento è stato rivolto alla Riviscera, che ha ospitato, con grande disponibilità, il doposcuola in questi anni, la Pro Loco che ha concesso la sede per le riunioni, il direttivo della Ratera per il sostegno morale, la Naturart partner di tanti progetti sociali, che hanno portato l’associazione a diventare modello per altre realtà.

La benedizione, in chiusura, da parte di don Giuseppe, il nuovo coadiutore della Parrocchia è l’augurio di continuare a fare bene .. il bene.

A breve verranno comunicati alla cittadinanza gli orari di apertura ,al mattino, della sede.

Per contatti girasolecasorate@libero.it