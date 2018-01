Bentornato treno! Il 10 gennaio a Induno festa con le scuole

L‘inaugurazione ufficiale del 22 dicembre, “blindata” e riservata alle autorità, aveva lasciato un po’ di amaro in bocca, e così sul territorio ci si sta organizzando per festeggiare in modo diverso e più partecipato il ritorno della ferrovia in Valceresio.

Ad aprire le danze sarà Induno Olona, che mercoledì 10 gennaio organizza due momenti diversi riuniti dal titolo “Bentornato treno!”.

Alle 11, in stazione, si terrà una cerimonia pubblica con gli amministratori cittadini, i bambini delle scuole primarie del paese e tutti i cittadini che vorranno partecipare. Tutti insieme per dare simbolicamente il ben tornato al treno, per dirsi “è finita” dopo il cantiere durato quasi nove anni, e per un brindisi e un piccolo rinfresco che sarà offerto dall’Amministrazione a tutti i presenti.

In serata, alle 21, in Sala Bergamaschi, il sindaco Marco Cavallin e l’assessore Maurizio Colombo illustreranno le novità della nuova tratta, il progetto della pista ciclopedonale e il concorso di idee per la valorizzazione dell’area verde in zona stazione. Si parlerà anche di parcheggi e biglietterie e ci sarà spazio per le domande del pubblico.