Da Berlino al Manzoni per raccontare la politica tedesca

Il corrispondente da Berlino del Corriere della Sera sarà ospite del liceo Manzoni di Varese. Danilo Taino parlerà agli studenti del liceo linguistico

il prossimo 6 febbraio. Nell’aula magna dell’Istituto in via Morselli,il giornalista, corrispondente dalla capitale tedesca fino a dicembre 2017, parlerà dei temi politici sociali di attualità in Germania.

L’attività rientra nella parte teorica del progetto di alternanza scuola lavoro. In particolare per la classe 5AL che nel mese di marzo svolgerà un soggiorno studi/ di alternanza a Berlino con visite nel mondo dei media tedeschi accompagnati dai docenti Paola Esposito e Francesco Muffato.