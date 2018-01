Berlusconi dà il via libera: Attilio Fontana correrà per la Regione

Fontana contro Gori: i sondaggi di Berlusconi dicono che si può fare e lui dà il via libera dopo il tira e molla di questi giorni.

«Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega. Fontana è risultato dai sondaggi abbastanza conosciuto e stimato e sarà in grado di dare un buon governo alla Lombardia per i prossimi cinque anni».

Sono queste le parole che Silvio Berlusconi ha utilizzato nel corso della trasmissione radiofonica Radio Anch’io di questa mattina, sulla Rai, parlando del dopo Maroni.

A seguito dell’annuncio di lunedì scorso, quando lo stesso Maroni diede conferma della sua volontà di non correre per il Pirellone per motivi personali, si aprirono i giochi per la sua successione.

La lega schierò subito Attilio Fontana, ex sindaco di Varese e già presidente del Consiglio Regionale, oltre che di Anci.

Forza Italia lasciò aperta l’ipotesi di schierare un altro nome, quello di Mariastella Gelmini, prendendo il tempo per valutare un possibile impatto sugli elettori delle due differenti scelte.

Oggi sembra sia la volta buona con Berlusconi che ha parlato di Fontana come del «nostro candidato», designato da Matteo Salvini.