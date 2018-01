Bertocchi: “Ci metterò tutto il mio impegno”

Paolo Bertocchi annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali: “Ci siamo, la sfida per le elezioni regionali ora è davvero partita. Per me è un grande onore poter correre come candidato al Consiglio regionale a sostegno di Giorgio Gori. Dopo le sfide vinte in Comune e poi in Provincia, è arrivato il momento di giocare una partita ancora più importante. Ringrazio il PD per avermi dato fiducia e tutte le persone con cui ho fatto un pezzo di strada in questi anni. Adesso al lavoro per i nostri territori e per la Lombardia. Una cosa è sicura: ci metterò tutto l’entusiasmo e la determinazione di cui sono capace per portare i 139 comuni della provincia in Regione».

Così Paolo Bertocchi, capogruppo PD in Provincia di Varese e responsabile enti locali del Pd Varese, commenta il voto di giovedì sera della direzione provinciale del partito che ha approvato la lista di otto candidati alle elezioni provincia del 4 marzo a sostegno di Giorgio Gori.