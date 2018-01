Bertuletti e la Shoah: “Volgarità istituzionale”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ANPI di Luino in merito al caso del sindaco di Gazzada Schianno Cristina Bertuletti e del post irrispettoso nei confronti della Shoah.

Nel post pubblicato in occasione del Giorno della Memoria, la sindaca leghista di Gazzada Schianno, Cristina Bertuletti, ha scritto “Visto che è il giorno della memoria…ricordate d’andare a pijarlo ‘nculo’”.

Già in passato il suo profilo Facebook era stato usato come luogo per condividere i messaggi riguardo temi fascisti.

A lei la nostra presidente provinciale ANPI, Ester De Tomasi, figlia di un eroe del San Martino, deportato a Mauthausen, ha indirizzato la lettera qui di seguito riportata:

Varese 28 gennaio 2018 Buongiorno Signora Cristina Bertuletti, purtroppo ho letto quanto lei ha scritto ieri sul suo profilo Facebook. Voglio sperare che il suo scritto sia frutto di superficialità che comunque non è un buon segno per chi ricopre una carica istituzionale. Spero che lei voglia riflettere e riflettere significa anche chiedere scusa alle mamme che non hanno rivisto i propri figli perché inceneriti nei forni crematori, chiedere scusa alle mogli che hanno atteso invano il ritorno dei loro mariti, chiedere scusa a tutte le famiglie che hanno avuto morti nei campi di sterminio. Uomini, donne e bambini caduti lungo l’interminabile via dolorosa della prigionia che non poterono tornare mai più. Non torneranno neanche i resti dei loro corpi perché le salme sono state bruciate e le ceneri disperse al vento. Uomini, donne e bambini che hanno sognato, nelle lunghissime notti nei campi, il ritorno alle loro case. Chiedere scusa a tutti i deportati che sono tornati e hanno avuto la vita segnata in modo indelebile dalla terribile esperienza dei campi. La storia ci deve insegnare che il fascismo, il nazismo, la brutalità degli uomini e l’indifferenza hanno permesso che si scrivesse la pagina più vergognosa dell’umanità. Non finirò mai di raccontare agli studenti e a chi mi vuole ascoltare, le sofferenze inenarrabili patite dai deportati di qualsiasi categoria, ebrei, politici, omosessuali, religiosi e ogni volta che racconto mi commuovo. Si commuova anche lei e lo potrà fare andando a visitare il campo di Mauthausen dove vi è un monumento dedicato agli italiani con questa scritta: agli italiani che per la dignità degli uomini qui soffersero e perirono. Ester Maria De Tomasi, Presidente di Anpi provinciale Varese e con onore iscritta all’A.N.E.D. Associazione Nazionale ex deportati, figlia del deportato politico Sergio De Tomasi,

COMMENTO ANPI LUINO

ART. 54 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

Vi sembra che la cittadina Cristina Bertuletti adempia con disciplina ed onore i doveri connessi con il suo ruolo di sindaco?