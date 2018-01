Bertuletti e Shoah: “Si dimetta subito”

«Tutti noi, uomini e donne del Partito Democratico della provincia di Varese, confidiamo nel senso di decenza che sicuramente possiede ancora e nella conseguente rinuncia al suo ruolo di Sindaca»: sono le parole di Sara Battistini Vice segretaria provinciale Partito Democratico Varese, dopo la tempesta mediatica abbattutasi sul sindaco di Gazzada Schianno dopo il post su Facebook in cui sbeffeggiava la Shoah.

«La signora Bertuletti ha detto a tutti quelli che ricordavano le vittime della Shoah, di andare a pigliarlo in quel posto (in originale dialetto romanesco nel testo).

Una donna adulta, anche mamma, sindaca di un Comune di 4300 abitanti ha la responsabilità di conoscere e capire il senso delle parole, di non offendere la comunità alla quale appartiene e che si è votata a condurre come Prima Cittadina», scrive ancora Sara Battistini».

Di «sfregio alla memoria», parla il coordinamento provinciale e tutta Liberi e Uguali di Varese in merito alle «affermazioni volgari, omofobe e violente della sindaca di Gazzada Schianno, Cristina Bertuletti, chiedendone le immediate dimissioni».

«Dopo i riferimenti alla razza del candidato alla regione Attilio Fontana, dopo il fantoccio di Laura Boldrini bruciato in piazza, ora l’oltraggio dei morti nei campi di concentramento nazisti, tra i quali molte persone omosessuali. La peggior destra di questo paese ha oramai sdoganato l’hitlerismo e in particolare nella provincia di Varese: siamo solo all’inizio della campagna elettorale e ci auguriamo che questo spettacolo indegno di un paese democratico termini qui. Il primo passo non può che consistere nelle dimissioni della sindaca».