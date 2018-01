Bianchi (Lega): “Polizia vieti la preghiera islamica in autostrada”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Segretario provinciale della Lega Nord chiede di non sottovalutare l’episodio avvenuto qualche giorno fa.

Un signore si è fermato poco dopo l’ingresso di Gazzada, sull’Autostrada dei Laghi, è sceso dalla vettura e si è messo a prefare sul ciglio della strada. Incurante della pericolosità di questa sua azione, del rischio concreto di scatenare un incidente.

“Questo il gesto compiuto, pochi giorni fa, da un musulmano”, che è stato ripreso e registrato da una persona, il cui video è stati quindi ripreso dalla stampa locale.

“Si tratta di un gesto pericolosissimo e sul quale non bisogna scherza

– attacca il Segretario provinciale della Lega Nord, Matteo Bianchi –

non ci troviamo, in questo caso, solo di fronte alla già grave

arroganza di stranieri, che vengono le nostro Paese, e non rispetto,

le nostri leggi, le nostre tradizione e il nostro modo di videre. Qui

siamo davanti ad un gesto pericolosissimo, che avrebbe potuto causare

un incidente”.

La posizione di Matteo Bianchi è chiara: “Chiedo al Prefetto e alle

Forze dell’Ordine di intervenire quanto prima nell’identificazione di

questa persona e nell’evitare che fatti come questi si ripetano”.

“Questa è l’ennesima prova – conclude Bianchi – che moltissimi,

probabilmente la maggior parte degli immigrati che arrivano nel nostro

Paese non hanno nessuna intenzione di integrarsi, ma vorrebbero

trasformare la nostra terra in una succursale della loro. Un rischio

che noi non vogliamo correre. Faremo di tutto per impedirlo. Non ci

fermeremo mai nel difendere la nostra libertà”.