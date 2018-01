A Biumo una serata sulla legge sul fine vita

Sabato 3 Febbraio 2018 alle 21, nel salone dell’oratorio di Biumo superiore in via Guido Reni 6, si terrà un incontro per conoscere la legge sul fine vita.

Relatore dell’incontro, organizzato da associazione Kentro, dall’associazione Scienza e Vita e dalla comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati sarà don Stefano Cucchetti, docente di filosofia morale alla facoltà di Teologia di Milano.

Alla serata sono invitati tutti, in particolar modo coloro che lavorano o prestano servizio volontario in realtà sanitarie e sociali.