Bizzi para-tutto, Rudi comanda la difesa

BIZZI 7: Para tutte le conclusioni verso lo specchio della porta e anche in uscita alta non sbaglia

FRATUS 6: Nel secondo tempo soffre Scapuzzi, ma riesce a limitarlo. Non incide in fase di spinta

SIMONETTO 6,5: Ritorna in mezzo e lo fa con personalità e fisico

RUDI 7: Si prende le responsabilità della fascia di capitano e risulta fondamentale per strappare questo punto

BALCONI 6,5: Alla prima da titolare si fa valere soprattutto in copertura

MORAO 6,5: Corre come un matto per tutta la partita, ma nel finale gli manca un po’ di lucidità

ZAZZI 6: Un primo tempo ordinato, una ripresa di lotta. Risucchiato a fare il mediano, non si risparmia

BATTISTELLO 6: Lotta e non tira indietro la gamba. Potrebbe fare qualcosa di più in fase offensiva

PEDRABISSI 6: Ogni pallone deve rincorrerlo per cercare di trasformarlo in qualcosa di buono. Si fa valere anche in ripiegamento

DE CAROLIS 6: Va vicino al gol nel primo tempo, nella ripresa fa di tutto per tenere alta la palla

BA 6,5: Spinge bene sulla fascia destra, ma gli manca sempre un cent per fare il dollaro

LERCARA: 6,5: Entra in campo con buona verve, lasciandosi alle spalle le ultime gare difficili. Corre tanto e guadagna un paio di falli fondamentali per fare respirare la squadra nei momenti più difficili