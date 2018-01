Blitz anarchico contro Casapound

Blitz anarchico questa sera a Saronno, in via Varese. Una trentina di persone hanno tentato di raggiungere il locale dove Casapound stava raccogliendo le firme per le elezioni regionali. A fermarli Carabinieri e Polizia.

Tutto è successo intorno alle 19: gli anarchici sono arrivati lungo via Varese dal rione Matteotti. Hanno acceso fumogeni rossi e blu. Sulla loro strada, secondo il resoconto di alcuni testimoni, hanno trovato le forze dell’ordine. Quindi dopo un lancio di uova si sono dispersi.

Un momento molto concitato che si è concluso senza conseguenze, se non per il traffico. Tante le proteste per l’arteria rimasta chiusa alla circolazione delle auto, dalla rotonda con viale Escrivá a quella con via Padre Giuliani.

Tanta anche la curiosità di chi, passando nel tardo pomeriggio in via Varese ha visto il massiccio spiegamento di forze dell’ordine.