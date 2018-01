Blitz del Telos contro Casapound

Blitz anarchico in via Varese dove si sono presentati una trentina di anarchici che hanno tento di raggiungere il locale dove Casapound stava raccogliendo le firme per le elezioni regionali. A fermarli carabinieri e polizia di stato.

Tutto é successo intorno alle 19: gli anarchici sono arrivati lungo via Varese dal rione Matteotti. Hanno acceso fumogeni rossi e blu. Sulla loro strada, secondo il resoconto di alcuni testimoni, hanno trovato le forze dell’ordine. Quindi dopo un lancio di uova si sono dispersi.

Un momento molto concitato che si è concluso senza conseguenze.

Tante le proteste per l’arteria rimasta chiusa al traffico, dalla rotonda con viale Escrivá a quella con via Padre Giuliani.

Tanta anche la curiosità di chi, passando nel pomeriggio in via Varese ha visto il massiccio spiegamento di forze dell’ordine dalla polizia di stato ai carabinieri