Bloccati all\'interno del cimitero, interviene la polizia locale

Si sono attardati al cimitero talmente a lungo che non solo i cancelli si sono chiusi ma che si è disattivato anche il pulsante che permette l’apertura d’emergenza. Così una coppia di anziani saronnesi ha dovuto attendere l’arrivo della polizia locale per poter far ritorno a casa.

E’ successo sabato sera quando, come ogni giorno alle 16,45 è suonata la sirena che avvisa della chiusura del camposanto di via Milano. La coppia però è rimasta al cimitero e così quando hanno raggiunto il cancello l’hanno trovato chiuso.

Non funzionava neanche il pulsante per l’apertura dall’interno perchè si disattiva una ventina di minuti dopo la chiusura. Così la coppia non ha potuto far altro che chiamare la polizia locale. In pochi minuti dal comando di piazza Repubblica sono arrivati due agenti che hanno aperto il cancello permettendo il passaggio dell’auto e “liberando” i due anziani. Un episodio analogo, erano rimaste prigioniere 3 persone, è successo poco prima dell’Epifania.