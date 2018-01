“Blutsauger”, una mostra per il Giorno della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria 2018, Media-Archive.org presenta l’esposizione “Blutsauger – L’immaginario antisemita attraverso i secoli”.

In mostra, a Villa Frua, la raccolta di documenti storici e storico-filatelici relativi alla storia delle comunità ebraiche europee e all’antisemitismo europeo “Contra Judaeos parte II – Destruere” di Diego Cinquegrana con un testo a cura del Prof. Gustavo Ottolenghi.

La raccolta è accompagnata da oggetti, libri e fotografie d’epoca provenienti dalla collezione di Media-Archive e dalla collezione privata F. Fea di Torino. La mostra inaugurerà martedì 9 gennaio e proseguirà fino al 3 febbraio, visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Un appuntamento di cineforum condotto dalla Dott.ssa Luisa Papa è in programma per sabato 27 gennaio dalle ore 10.30. La mostra è realizzata in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello (Va) e la Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” di Laveno Mombello. E’ possibile prenotare una visita guidata della durata di un’ora al costo di 25 euro. La mostra è aperta al pubblico.

Si prega di avvisare gli organizzatori con un anticipo di almeno 2 giorni dalla data della visita. Informazioni e contatti: info@media-archive.org; info@aimaproject.com; bibliotecalaveno@tin.it

+39 | 0332 667403. Per prenotare una visita guidata: info@media-archive.org; info@aimaproject.com; +39| 3285755087.

GLI EVENTI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

Dal 9 gennaio al 3 febbraio – Atrio della Villa Frua

Blutsauger – L’immaginario antisemita attraverso i secoli

Mostra didattica documentaria a cura di Aimaproject SA e Media-Archive

Martedì 23 gennaio – ore 10.00 / sala riunioni della biblioteca

STORIA DI MARY BUONANNO SCHELLEMBRID: LA BIBLIOTECA BRAIDENSE NEGLI “ANNI DI

GUERRA” DAL SALVATAGGIO ALLA RICOSTRUZIONE di Luigi Zanzi (Hoepli editore)

presentazione a cura di Laura Lozito

Incontro di aggiornamento per i bibliotecari del Sistema bibliotecario dei laghi

Venerdì 26 gennaio – ore 11.30 / sala consiliare

STELLE DI PANNO di Ilaria Mattioni (Lapis edizioni)

Presentazione interattiva per le classi II della scuola media, a cura dell’autrice. In collaborazione con Libri e… di Fabiola Argenta.

Sabato 27 gennaio – ore 10.30 / sala consiliare

DER EWIGE JUDE / L’EBREO ERRANTE (Fritz Hippler, 1940)

Cineforum per le classi III e IV del liceo scientifico, con visita guidata alla mostra a cura di Luisa Papa

Martedì 30 gennaio – dalle 10.00 alle 12.00

I ragazzi delle classi III della scuola media leggeranno nelle vie del paese

L’AMICO RITROVATO di Fred Uhlman

Dal 5 al 9 febbraio

AUSCHWITZ-BIRKENAU

Mostra presso la scuola media, in collaborazione con ANPI